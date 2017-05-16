Сотрудниц автопарка переучат на бортпроводниц – об этом и другом в первом интервью нового руководителя «Псковпассажиравтотранса»

Почему валидаторы не нашли применения на городских маршрутах? Кем заменят кондукторов? Кто будет ловить «зайцев»? Как наличие бортпроводниц поможет развивать коммерческие рейсы? Сколько будет стоить проезд? И на каких автобусах нам предстоит ездить? Какие изменения грядут в крупнейшем автотранспортном предприятии Псковской области, рассказал исполняющий обязанности генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.



Автобусы с бортпроводницами

– Вы упомянули о том, что это назначение для вас не было сюрпризом. Более того, вы подготовили стратегию развития объединяемых предприятий (планируется объединить «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». – Прим. автора). В каком направлении будете двигаться?



– Начну с предыстории. До середины 90-х годов в Псковской области было единое транспортное предприятие – «Псковавтотранс». Оно состояло из 17 филиалов автотранспортных предприятий, включая псковскую колонну 1122 и 36 линейных сооружений (автостанций и автовокзалов). В 90-х годах было принято решение все это раздробить, и «Псковавтотранс» из крупнейшего предприятия превратился в оператора объектов инфраструктурной сети. Все 17 филиалов стали независимыми. В 2000-х годах начался обратный процесс – разрозненные предприятия стали объединять в единую сеть. Это было вызвано чисто экономическими мотивами – маленькие предприятия становились банкротами. А что такое обанкротившееся предприятие в муниципальном образовании? Это риск оказаться без перевозок. Сейчас «Псковпассажиравтотранс» имеет 14 филиалов. Кроме этого, в области есть ГППО «Славяне», которое находится в Новосокольниках и обслуживает Новосокольнический, Великолукский и Куньинский районы.



– И с чего вы начнете исправлять сложившуюся на предприятии ситуацию?



– Региональный бюджет дефицитный, а наше предприятие – не бюджетное учреждение и существовать только на бюджетные субсидии не может, оно должно зарабатывать. Акцент надо делать на развитие коммерческой сферы перевозок. В свое время она была подзабыта и оставлена. К примеру, направление Псков – Санкт-Петербург – Псков занято частными перевозчиками, и бизнес это прибыльный. Поэтому мы начнем экспансию на коммерческий рынок.



– С каким количеством автобусов и в какие сроки вы готовы выйти на рынок перевозок Псков – Санкт-Петербург – Псков?



– Нужно решить вопрос с подвижным составом. Автобусы должны быть большие, туристические, комфортабельные. И на маршруте их должно быть не менее десятка. Иначе конкурировать с частными перевозчиками мы не сможем. Стоимость будет рыночная. Сейчас билет до Петербурга стоит порядка 500 рублей. Такой стоимости и будем придерживаться. А когда запустим? Наверное, в течение года.



– Если цена будет такой же, то за счет чего вы будете конкурировать с частными перевозчиками?



– Только за счет качества предоставляемой услуги. Туристический автобус, бортпроводница, чай, кофе, видеофильм, вай-фай. Надо все сделать для того, чтобы пассажир в дороге чувствовал себя комфортно и безопасно.



– Бортпроводница в автобусе – это что-то новое.



– Нет, это практикуется. К примеру, у одного частного перевозчика. У него двухэтажные автобусы «Неоплан». Они идут из Красногородска, Бежаниц, Пустошки, Себежа.

Все маршруты проходят через Псков.



– Бортпроводниц будете рекрутировать из кондукторов?



– Возможно, почему бы и нет. У нас сейчас 320-340 кондукторов на предприятии работает. Перед ними мы имеем социальные обязательства и не готовы выставить 340 человек на улицу. Этих людей надо будет обязательно трудоустроить. Так что не исключено.



Развитие коммерческих перевозок поможет предприятию выйти на новый уровень.



Без кондукторов и турникетов

– Раз уж зашла речь о кондукторах, давайте поговорим о валидаторной системе. Было закуплено 150 валидаторов, теперь они будут использоваться на пригородных маршрутах. Все? И куда денутся 5 000 карт, которые лежат на складе?



– Давайте по порядку. Начнем с валидаторной системы и того, как она выглядит в моем представлении. И поверьте, я этого добьюсь. Это опять же не изобретение колеса. Многие регионы прошли по этому пути. Только вокруг нас несколько примеров. В Москве подобная система называется «Тройка», в Московской области – «Стрелка», в Санкт-Петербурге – «Подорожник». Москва интегрирована к Московской области. Это значит, что жители области имеют возможность, пользуясь своими картами, оплачивать проезд в столице. И наоборот. Сейчас питерский «Подорожник» интегрируется с московской «Тройкой». Не вижу смысла не интегрировать Псков в эту систему. А вот чего у нас не было – это инфраструктуры. Вы правильно сказали – карточки закуплены и лежат на складе. А каким образом их реализовывать? У пассажира не должно быть головной боли, где купить карточку и как ее пополнить. Абсурдно ехать в кассы на Рокоссовского, чтобы положить средства на карту. Все это должно быть в шаговой доступности. В этой системе должны быть задействованы и отделения банков, и магазины. Практика такая есть, просто ее надо здесь отработать. При этом надо выбрать оператора, который нам позволит интегрироваться. А у нас был выбран потенциальный оператор из Новосибирска. Где мы, а где Новосибирск? При всем уважении к Новосибирску, он не является для нас центром транспортного притяжения. Рынок достаточно насыщен операторами. Их по стране с десяток. Не вижу смысла брать за основу Новосибирск. Они, может, и рады интегрироваться и с Москвой, и с Санкт-Петербургом, но пусть они сначала это сделают. Для нас же важно сделать так, чтобы нашим пассажирам было удобно и в Петербурге, и в Москве.



– То есть мы будем менять оператора?



– Однозначно. Из 10 игроков на рынке на конкурсной основе будет выбран такой, который сможет интегрировать нас с центрами транспортного притяжения – Москвой и Петербургом. И второе – система на городе должна быть бескондукторной и бестурникетной. Мое глубокое убеждение, что валидатор у кондуктора – это автоматизация по-русски. Что мы таким образом автоматизировали? Если труд, то должно быть увеличение производительности. А у нас этого не произошло. В 4 раза медленнее кондуктор обслуживал людей. Мы стали терять пассажиров с деньгами. Они попросту не успевали купить билет до выхода. Поэтому я и принял такое решение (убрать валидаторы с городских маршрутов. – Прим. автора). А те 5 000 карт, что были закуплены, будут работать, когда будет внедрена другая система, без кондукторов. Предстоит решить вопрос, куда перевести кондукторов. Большинство будут трудоустроены и останутся работать на предприятии. Почему валидаторы будут использоваться на пригородных перевозках? Так они для них и предназначены. Вы, наверное, видели эту сногсшибательную картину, настоящий урок кройки и шитья, когда водитель из листа бумаги вырезает билет стоимостью 152 рубля. Это настоящий пазл. На некоторых автобусах есть кассовые аппараты, но срок их действия уже закончился, они требуют перерегистрации. Вместо них можно использовать валидаторы. Они дешевле и позволяют онлайн контролировать оплату проезда. Валидаторов у нас 150, а на пригороде автобусов несколько больше, так что мы будем их еще докупать.



– Какие сроки вы ставите по выбору нового оператора и запуску системы?



– Конкретные сроки по запуску можно будет ставить в ближайшие 2-3 месяца. Выбором оператора мы занимаемся уже сегодня.



– Получается, что будут установлены стационарные валидаторы?



– Да. Такие, что располагаются на поручнях в автобусах. При бескондукторной системе должна быть и соответствующая система контроля. Как это делается? Одновременно заходят несколько контролеров с валидаторами и проверяют оплату проезда. Опять же, поездка не должна превращаться в какую-то тягомотину, когда перед каждой остановкой заходит контролер и проверяет оплату. Это все будет систематизировано.



Больше ездишь – меньше платишь

– На какой стадии разработка тарифной линейки? Много говорилось, что будет разная стоимость проезда.



– Максимальный городской тариф утверждается постановлением администрации области. Это мы не комментируем. А вот пакеты могут быть совершенно разные. Есть часовые поездки, суточные, могут быть разовые билеты на бумажных носителях, ну и то, что называется «электронным кошельком», – некая сумма, которая кладется на карту, и по определенному тарифу эти деньги расходуются. Но мое убеждение, что надо придерживаться принципа – чем больше ездишь, тем меньше платишь. Надо как-то мотивировать людей приобретать карты. Ведь они еще и стоить будут в пределах 100 рублей. Предполагалось, что разница в оплате наличными и картой будет 1 рубль. Я думаю, что это мало. Разница должна быть более существенной.



– А датчики подсчета пассажиропотока у нас появятся?



– Такая система работает в технологической интеграции с системами контроля бескондукторной оплаты проезда. Визуально это выглядит как датчики над дверями. Они достаточно точные и ведут подсчет с погрешностью до 3%. Мы получаем данные о пассажиропотоке и тут же от валидаторной системы о количестве пассажиров, оплативших проезд. В идеале эти две системы должны работать интегрированно. Датчики, да, будут, но во вторую очередь, не на всех автобусах и, вероятнее всего, для мониторинга пассажиропотока. Чтобы мы понимали, где и какое количество автобусов нужно на линии, какой вместимости. Особенно это касается новых маршрутов.



– Вы обнадежили псковичей снижением стоимости проезда. Это произойдет?



– Мы обещали пассажирам, что при оплате картой проезд будет стоить 22 рубля. Сейчас мы включили задний ход, сказали, что карты у нас откладываются на некий пока неопределенный период. Но не хочется выглядеть нечестными перед людьми. Если мы пообещали, что это будет 22 рубля, – пусть будет 22 рубля. А когда валидаторная система будет внедрена, тогда дифференциация между оплатой наличными и карточкой будет восстановлена и проезд за наличные будет дороже.



– Начиная с какого числа билет будет стоить 22 рубля?



– С июня. И до внедрения валидаторной системы я никаких подорожаний не прогнозирую.



Автохламу в Пскове не место

– Мы начали говорить про подвижной состав. Будет ли он обновляться?



– В ближайшее время у нас планируются большие переговоры с «Группой ГАЗ» (российская автомобилестроительная компания. – Прим. автора). Это те же ЛиАЗы, но совершенно новых моделей с двигателями Ман, Скания, низкопольные, с выдвижными панелями, с кондиционерами. Их можно приобретать сразу с валидаторами. Каким образом покупать автобусы? Разные были предложения. Я, например, против покупки автобусов, бывших в эксплуатации. Это автохлам. И чем мы хуже? Кто-то поездил на новых автобусах, а мы поедем на старых. Да и в эксплуатации они дороже, чем новые. Сейчас «Группа ГАЗ» предлагает контракт жизненного цикла. Он подразумевает, что производитель самостоятельно отслеживает и устраняет неисправности, возникающие при эксплуатации машин. Для ремонта и сервисного обслуживания автобусов на территории предприятия «Группа ГАЗ» создает собственный дилерский центр. Мы имеем материально-техническую базу для создания такого центра. Предполагается, что работать в центре будут наши механики, но прошедшие специальное обучение. «Группа ГАЗ» готова вести с нами диалог при приобретении у них от 50 автобусов. У нас в городе работает 140 автобусов. Вполне реально поменять их если не единовременно, то за 2-3 года. А те автобусы, что были приобретены за последние годы, можно использовать в других районных центрах области или продать. Кстати, по этому контракту можно приобретать и туристические автобусы.



– Единственная загвоздка – сумма?



– Сумма, да. Но себестоимость автобуса тоже разная. Если отказаться от некоторых вещей, которые на данном этапе мы себе позволить не можем, это удешевит его стоимость. Коммерческую составляющую мы сделаем достоянием общественности с разрешения «Группы ГАЗ», потому что люди должны понимать, как мы купим эти автобусы, купим ли вообще и за что будем платить.



– Когда можно будет отслеживать движение автобусов в интернете?



– Система уже работает. Правда, есть некоторые технические сложности. Думаю, что летом точно будет работать как часы. Кроме того, постараемся летом разместить в тестовом режиме информационное табло на остановочных пунктах хотя бы на площади Ленина. На табло будет отображаться номер автобуса и время, через которое он прибудет на остановку. Посмотрим на погрешность, пока она достаточно высокая. Это не всегда связано с объективными причинами, в частности со спутниковой связью. Нужно просто произвести регулировки в системе.



– А первое табло когда появится?



– Летом. Постараемся ко Дню города. Сложностей с тем, чтобы его разместить, нет, есть сложности с тем, чтобы время указывалось актуальное, а не с опозданием в несколько минут.



Псковские автобусы планируется поменять на новые.



Это вокзал

– Как дела обстоят с автостанциями. Какие планы?



– Вокзал в Пскове отремонтирован на одну треть примерно еще в 2014 году. Это четыре фасада из трех, кровля, какие-то технические вещи. Из трех залов отремонтирован лишь один, там где расположены кассы. Этим летом отремонтируем оставшийся фасад. Разместим надпись, потому что сейчас пассажирам даже непонятно, куда они приехали. Установим рамки и еще несколько видеокамер – это наша безопасность. Сделаем навесы над перронами. Все это за счет средств предприятия. Привести в порядок еще два зала планируем к 2019 году, к Ганзейским дням. Руководителями области нам обещана финансовая поддержка, но просто сидеть и ждать, когда появятся средства, мы не будем.

Сейчас пытаемся договориться с 2-3 потенциальными инвесторами, которые смогут, взяв в аренду один из залов под обустройство нормального пункта общественного питания, отремонтировать оба зала. Понятно, что если это будет пункт общественного питания, то это будет не забегаловка. В первую очередь он будет рассчитан на пассажиров, которые уезжают и хотят взять с собой еду, упакованную в специальные контейнеры. Ну и условия для инвестора – аренда должна быть долгосрочной на приемлемых условиях, чтобы в совокупности они были взаимовыгодными. Если сейчас о чем-то договоримся, то приступим к ремонту, не дожидаясь бюджетных вложений.



– В последнее время было много жалоб по поводу задержек выплаты заработной платы. Как будет решаться этот вопрос?



– Задержек нет. Зарплата выплачивается регулярно. Единственное, есть интервал опоздания выплат. Он составляет 2 недели. Начнем его ликвидировать уже в мае.



– Кадровые перестановки планируются? Сокращение административного аппарата?



– При слиянии предприятий первое, что сокращается, – это административно-управленческий аппарат. Сдвоенность некоторых служб будет ликвидирована. Количество заместителей будет сокращено. Сейчас их довольно много – шесть в «Псковпассажиравтотрансе» и три в «Псковавтотрансе». Девять заместителей мне не нужно, три-четыре максимум. Но это не означает, что люди будут уволены. Не исключено, что они останутся на каких-то должностях на предприятии. Если человек специалист, то не вижу смысла выгонять его на улицу.



Что будет сделано?

• Развитие коммерческих перевозок, в том числе по маршруту Псков – Санкт-Петербург – Псков.



• Система проезда в псковских городских автобусах будет бескондукторной и бестурникетной. Псковской картой можно будет пользоваться для проезда в Москве и Санкт-Петербурге.



• Появятся датчики контроля пассажиропотока.



• Все автобусы в городе планируется заменить на новые.



• Закупленные валидаторы будут использоваться на пригородных маршрутах, еще какое-то количество их будет докуплено.



• В оплате проезда будут придерживаться принципа: больше ездишь – меньше платишь.



• Первые электронные табло появятся уже летом на площади Ленина.



• Псковский вокзал будет до конца отремонтирован. В одном из залов разместится пункт питания.



Справка

Александр Питиримов родился в 1973 году в городе Балашиха Московской области. В 1999 году окончил Институт бизнеса, права и информационных технологий по специальности «юриспруденция». В 2007-2010 годах – генеральный директор автомобильного центра Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen (Санкт-Петербург). С 2010 по 2012 год – консультант комитета Псковской области по транспорту и связи. С 2012 по 2015 год – директор ГКУ ПО «ИТС Псковской области». С 2015 – генеральный директор ГП ПО «Псковавтотранс». За время его деятельности в формате транспортно-пересадочных узлов восстановлены ранее закрытые автостанции «Плюсса» и «Идрица», реализуется проект «Поезд в Пушкинские Горы», связанный с открытием транспортно-пересадочного узла «Сущево».

