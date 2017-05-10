Что наболело у транспортников и что заставляет их плакать горючими слезами

Со всей области съехались представители двух транспортных предприятий, которые объединяют, на встречу с руководителем – новым для половины коллектива. Возглавивший объединенное предприятие Александр Питиримов и профильный вице-губернатор Александр Кузнецов рассказали, откуда возьмутся новые автобусы, как будут приводить в порядок территорию вокзалов и куда денутся снятые с кондукторов валидаторы.



О ситуации на «Псковпассажиравтотранс» можно судить уже по тому, что бывшего своего директора Георгия Лупандина коллектив предприятия встречал овациями. Лупандин покинул свой пост два с половиной года назад, уступив кресло Александру Гизбрехту. Теперь и Гизбрехт с приставкой «экс», его уволил губернатор после проверки Счетной палаты. Бывший директор ныне – фигурант уголовного дела о злоупотреблениях должностями полномочиями (сам себе сдавал за счет предприятия собственную «Тойоту» за 4 млн рублей и руководил коммерческими фирмами на высоком государственном посту). На днях и. о. руководителя предприятия назначен Александр Питиримов.



Театральный эффект



Новый руководитель уже возглавляет «Псковавтотранс», на балансе которого находятся автостанции и вокзалы региона. Пост свой не покидает, то есть два предприятия превращаются в одно. Старого-нового директор а представил руководителям подразделений обоих автотрансов 3 мая вице-губернатор Александр Кузнецов. В президиум позвали и Георгия Лупандина.



- Рад присутствовать здесь спустя длительный период, - не скрывал бывший руководитель. – Хотел бы пожелать Александру Владимировичу Питиримову успехов в работе. У нас нет других вариантов, мы сами себе не хозяева. Прошу поддержать его, чем можно.



Перед встречей с коллективом, на которую съехались со всей области, Кузнецов с Питиримовым успели обойти автопарк на Леона Поземского. Пообщались, в том числе, с кондукторами. Новый директор сразу пошел с козырей:



- Предлагаю валидаторы из города убрать. Примерно с 10 мая.



И действительно, с сегодняшнего дня в псковские автобусы вернулись разовые талончики на проезд в привычном отрывном формате. «Псковская правда» уже передавала жалобы кондукторов. По словам работниц автобусов, валидатор не только тяжелый, но и не позволяет «обилетить» всех вошедших из-за скорости работы. На морозе его заедает. Кондукторам с февраля пришлось вставать раньше, чтобы получить валидатор в автопарке и успеть к первому рейсу на свою конечную, к вокзалу или на Рокоссовского. Если бы в зале в момент заявления нового директора были кондукторы, то аплодисменты были бы громче, чем на рок-концерте. Театрального эффекта добавила и красная занавеска, на фоне которой стояло начальство, отвечая на вопросы работяг.



- Сейчас на кондукторе висит кассовый аппарат, который работу усложняет в разы, - признал Александр Кузнецов. – Хотели мы не так. То, что сейчас сделано, даже не половинчатое решение. Не было идеи обвесить кондуктора: с одной стороны сумка с мелочью, с другой для «равновесия» валидатор. Есть современные системы, но мы понимаем, что при переходе на автоматическую работу 320 кондукторов могут потерять работу. Надо учитывать специфику нашего города.



По информации «Псковской правды», обещанную «карточную систему» в псковских автобусах не ввели, потому что предприятие не сумело договориться с банком о финансовых нюансах обслуживания пассажирских карточек. А идея-то была хорошая. Кондуктор с мелочью не путается, а диспетчер имеет возможность увидеть, как складывается в городе пассажиропоток, куда направлять автобусов побольше.







Маленькие коробочки стали тяжким грузом на шеях кондукторов.

На складе валидаторы не сгниют, их передадут на пригородные маршруты, где водители, словно швеи-мотористки пока что вырезают билеты согласно намотанному километражу.



Простой и убытки

- Мы имеем два государственных предприятия, которые не имеют точек соприкосновения, что выливается в огромные убытки, - объяснил Александр Кузнецов слияние. – Все коллективы должны быть сохранены. Если какой-то из блоков выпадает, решение в тиши кабинетов приниматься не будет.



К уже существующему профкому замгубернатора предложил создать еще и Совет предприятия, возглавить который пригласил Лупандина: «Георгий Сергеевич нам еще поможет». Еще Кузнецов предложил сделать такие встречи с коллективом регулярными, раз в 3-6 месяцев. А пока приготовился «послушать, что наболело».



Самая больная точка у транспортников та же, что и у пассажиров, – сами автобусы.





Автобусов в городском парке не хватает, чтобы закрыть все дневные потребности пассажиров.



- Городская колонна приносит основные живые деньги, - начал ее начальник Александр Бобков. – Изношены более чем на 70 % «Мерседесы» и «Лиазы». На данный момент не закрываем полностью 5-10 маршрутов, не хватает машин. О резерве и речь не идет, мы плачем горючими слезами. Нет необходимых расходных материалов, склад запчастей пустует. Машина встала - заказываем запчасти, приходится ждать. Простой, незакрытые маршруты, убытки.



- Доходят слухи о передаче школьных автобусов обратно школам. Спросите директора любого филиала в районах – без школьных автобусов хана, они дают 70-80 % прибыли. Да и для других пассажиров транспорта не останется, - внес свою лепту Георгий Лупандин. - Ребята, прошу вас, не дайте упасть предприятию. Значительно тяжелее работать предприятию, чем в 90-е годы.



- Можно ли обсуждать модели перед закупкой школьных автобусов? – прозвучало из зала. – По утрам народ в «ПАЗик» просто не вбить, а «Газель» совсем никуда и ни о чем.



Оказалось, что в прошлом году школьные автобусы поступили из федерального центра без совета с транспортниками. «Приходится распихивать «Газели» по области», - емко сказал Александр Кузнецов. В этом году заявку формировали с участием областного транспортного комитета.



- Школьные автобусы должны находиться в надежных руках специализированных предприятий, под управлением квалифицированных водителей, - обозначил Александр Кузнецов свою позицию.





На Ганезейские дни возлагают надежды по обновлению парка городских автобусов.

- В Москве нам предлагают «Лиазы» в лизинг. Съездим в автопарк, который уже работает по такой схеме, посмотрим, как обстоят дела, - наметил перспективы обновления Александр Питиримов.



Его тезка Кузнецов пообещал предложить губернатору сформировать рабочую группу по организации транспортной инфраструктуры к Ганзейским дням 2019 года с привлечением профильного министра или вице-премьера. По опыту проведения Олимпиады и Универсиады транспорт потом остается возить горожан.



Кроме того, в ремзону псковского автопарка вернут 10 человек из 40 недавно уволенных.



- Какие перспективы? – спросили напоследок у вице-губернатора.



- Радужные.



На встрече сотрудники с мест рассказали о самых острых проблемах. Одномоментно их решить невозможно, но путы выхода уже наметились.