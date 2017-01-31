Оплата за проезд в автобусах станет электронной
Городской транспорт в Пскове переходит на электронную систему оплаты проезда
С февраля автобусный парк поднимает стоимость проезда в городских автобусах Пскова с прежних 20 рублей до 23. Последнее повышение платы за проезд было два года назад, в декабре 2014 года. Тогда стоимость разовой поездки подняли с 18 до 20 рублей.
Кроме того, в феврале в Пскове заработает новая система оплаты проезда – электронный билет. То есть оплатить проезд вавтобусе псковичи смогут пластиковой карточкой. Правда, не банковской.
Вносить деньги на карту можно будет с помощью банкоматов Сбербанка и других организаций, имеющих платежные терминалы. В настоящее время с этими организациями ведутся переговоры.
Внедряться новая система будет постепенно. На первом этапе псковичи смогут расплатиться в транспорте как картой, так и наличными. Пассажир отдает деньги за проезд кондуктору, а он через валидатор фиксирует поездку своей электронной картой и выдает чек оплаты.
– Да. Нужно будет просто 4 раза приложить ее к валидатору.
Сколько стоит сама пустая карточка?
– Пока точную сумму назвать на предприятии не могут. Расчеты ведутся.
Кроме того, в феврале в Пскове заработает новая система оплаты проезда – электронный билет. То есть оплатить проезд вавтобусе псковичи смогут пластиковой карточкой. Правда, не банковской.
Как выглядит электронный билет?Это пластиковая карта со специальным чипом для сканирования. Единая транспортная карта действует по принципу мобильного кошелька. На нее можно положить любую сумму денег и пользоваться, пока не закончатся средства. И дальше пополнять ее по мере расходования денег. Кредитных средств на ней не предусмотрено – это не банковская карта.
Вносить деньги на карту можно будет с помощью банкоматов Сбербанка и других организаций, имеющих платежные терминалы. В настоящее время с этими организациями ведутся переговоры.
Как пользоваться картой?Электронную карту нужно приложить к валидатору, который находится у кондуктора. Валидатор – это, по сути, кассовый аппарат, специальное устройство, которое списывает деньги с карты за проезд. После считывания валидатор выдает чек – это и есть новый билет.
Внедряться новая система будет постепенно. На первом этапе псковичи смогут расплатиться в транспорте как картой, так и наличными. Пассажир отдает деньги за проезд кондуктору, а он через валидатор фиксирует поездку своей электронной картой и выдает чек оплаты.
На каких маршрутах?Автопарк будет делать это стразу на всех маршрутах. Поставка оборудования планируется на следующей неделе – предприятие получит 150 валидаторов. Из них 120 пойдут сразу в работу. Еще 30 будут одновременно внедрять в Острове и в Печорах.
Останутся ли бумажные проездные на месяц?– На первом этапе проездные будут работать наряду с электронной картой. В дальнейшем проездные заменят карты.
Где купить?Приобрести электронный проездной билет можно будет в автобусе и кассах «Псковпассажиравтотранса» по адресам: ул. Л. Поземского, д.123, и ул. Коммунальная, д. 77/1. О начале продаж псковичи будут проинформированы дополнительно.
Вопрос-ответМожно ли будет этой карточкой оплатить проезд сразу нескольких человек?
– Да. Нужно будет просто 4 раза приложить ее к валидатору.
Сколько стоит сама пустая карточка?
– Пока точную сумму назвать на предприятии не могут. Расчеты ведутся.
Комментарии: 30
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Комментарии
хотели как лучше, подучилось как всегда((
31 Января 2017 - 12:59
вы как себе, господа, это представляете?кондуктор в давке пихает всем свой валидатор? я - пассажир, Мало того, что должна платить за пустую карточку, так еще и должна за ней ехать черте куда? и пополнять только банковской картой? а если у человека ее просто тупо нет? если он зарплату наличкой получает? а пожилые люди? а если товарищ из деревни приехал?и он отродясь карты не видел? и садится он ж/д вокзале? он что прикладывать к валидатору будет?И расскажите-ка всем нам - какой экономический эффект от совместного содержания и кондукторов и валидаторов???пассажиравтотрансу премию за тупость....
Анонимный
31 Января 2017 - 13:13
наконец то прогресс дошел до Пскова
Валентина
31 Января 2017 - 13:28
А как же будут ездить льготники? Только на сумму льготного билета? А если этого хватит только на полмесяца? Вторую половину месяца или пешком, или дома сиди?
пскович
31 Января 2017 - 13:29
Я согласен с "хотели как лучше, подучилось как всегда((".Прогресс в Пскове решили "продвинуть" за счет пассажиров, и не спросили удобны им будут эти новшества, хотят ли они такой прогресс.
Анонимный
31 Января 2017 - 13:39
это что получается, надо человеку один раз проехать и он должен эту фигню купить, потом где-то зачислить на нее деньги и потом ехать. Очень удобно, я думаю таксисты радостно потирают лапки, так как с нынешними расценками и такими условиями, проще будет многим воспользоваться услугами частника
Надежда
31 Января 2017 - 13:42
Просто это первый шаг, чтобы убрать кондукторов. Потом автобус с турникетом плюс валидатор. Случалось так ездить в Москве. Представьте все эффекты от сокращения. Нужен ли прогресс во Пскове?
Анонимный
31 Января 2017 - 13:48
в прибалтике в автобусе вместо кондуктора стоит терминал. там можно хоть наличкой, хоть картой оплатить проезд и получить талон.и не нужны никакие дополнительные карты. но вот как решается вопрос с льготниками не знаю.
Алексей
31 Января 2017 - 13:50
Теперь понятно почему цены на проезд с февраля вырастут....
Юзер
31 Января 2017 - 13:52
Это Московский вариант. Вход и Оплата только с передней двери (кстати наши водители 1/2 передней двери перекрывают своей кабиной). Выход во все остальные (кроме передней) двери. Давка исключена, но и пассажиров перевезется меньше. Под это все потребуются ДРУГИЕ автобусы...
автолюбитель
31 Января 2017 - 13:53
Я пользуюсь автобусом крайне редко, и что мне не разрешат ехать если у меня нет карты?
Юзер
31 Января 2017 - 13:56
Валидатор у кондуктора не имеет смысла и может рассматриваться только как переходный вариант - к безкондукторному движению... Хотя ... Во времена СССР и кассы стояли и талончики пробивали - полная фигня т к было много "зайцев"...
Анонимный
31 Января 2017 - 14:00
а потерял.....и все....
Людмила
31 Января 2017 - 14:04
Согласна с тем", что хотели как лучше, а получится как всегда". Почему я ,пенсионерка, должна -сначала приобрести карточку- хорошо, если бы она для пенсионеров была бесплатной- а потом вложить какую- то сумму, на проезд? О каком удобстве для пассажиров пожилого возраста идет речь? Сначала обрадовали повышением тарифов, теперь вот еще одна головная боль для пенсионеров...
И никуда не денут контролеров ,да и кондукторов оставят- вот ,оказывается, для чего и тарифы поднимали...
И никуда не денут контролеров ,да и кондукторов оставят- вот ,оказывается, для чего и тарифы поднимали...
светлана
31 Января 2017 - 14:05
В автобусах и так тесно,....да еще тётенька-крндуктор, у которой с одной стороны валидатор висит, с другой сумка с билетами и деньгами...ужас....
Анонимный
31 Января 2017 - 14:06
суть проездного билета,что по нему нет ограничений.То есть катайся сколько хочешь. я так понимаю нас лишат этого блага
Анонимный
31 Января 2017 - 14:07
а потерял, опять покупай чтобы ездить..как-то не продумано...
Людмила
31 Января 2017 - 14:09
Сделайте тогда уж бесплатный проезд для пенсионеров- освободите их от такого "прогресса" .
Нытикам
31 Января 2017 - 14:10
Чего разнылись нищеброды,дальше своей деревни никуда не выезжаете....В Питере это система давно работает (можно и наличными расплатиться за проезд и карточкой)
Серафима
31 Января 2017 - 14:12
Что нибудь , да придумают , лишь бы еще урвать с людей ! Очередная дурь ! А как же приезжие , а если не все могут тащиться через весь город за этой долбаной картой , а сели я крайне редко езжу ?!Очередной дебилизм. или что то коварное в этом случае кроется , в смысле чипа ....
.серафима
31 Января 2017 - 14:17
Сам ты нищеброд , и нечего свое дурацкое мнение выставлять, у каждого оно свое , и каждый вправе его высказать! Хватит нам уже этих " новшеств "
Юзер
31 Января 2017 - 14:38
В Москве в любом газетном киоске покупаются универсальные проездные карточки на все виды транспорта, в т ч на автобус. Не нужен тогда кондуктор и водитель не обременен этой функцией, подсчетом мелочи. Это наше будущее, только наступит оно когда другое поколение автобусов в Пскове появится... И в автобусах будет просторно... Как-то не верится, но переход к лучшему необходим, хотя это время и деньги...
Анонимный
31 Января 2017 - 15:02
Если это нововведение задумано, чтобы сэкономить на кондукторах, то не выйдет. В Питере валидаторы давно действуют, но и кондукторы там присутствуют. Тоже пытались от них избавиться, но, увы, не получилось. На мой взгляд, в таких небольших городах, как Псков, лучше оставить все как есть. Иначе стремление к прогрессу приведет только к двойным-тройным издержкам.
маша
31 Января 2017 - 16:16
Вот как надо ВСЕХ заставить платить за проезд. и проездного в нашем понимании не будет. ну и сволочи же вы!!!
Анонимный
31 Января 2017 - 16:18
В Москве и Питере , зарплата другая, а у нас люди в основном покупают проездные чтобы сэкономить на проезде( имею ввиду тех людей, которые добираются на работу на 2-3 автобусах) с утра 60 (вместо 20) и вечером 60 умножаем на21-22 р.д. плюс три выходных, вдруг надо куда-нибудь .... 25х120=3000, это максимум , минимум 40х25=1000... прибыль хорошая ... ну а у нас как всегда УБЫТОК.... нам не привыкать...
Анонимный
31 Января 2017 - 16:26
Валидатор , ну надо же такое слово придумать "вали-датор" - ужас!
для "нытикам"
31 Января 2017 - 16:47
ну допустим я коренная рижанка и регулярно бываю на малой родине, ездила по миру не только дальше своего носа, но и подальше твоего и многих вместе взятых (была и на других материках), т.е. я не понаслышке знаю,как работают электронные системы проезда на общественном транспорте. в той же риге возможность приобрести е-талон имеется везде, в основном в киосках сети @narvesen". если вдруг киоск закрыт, то действительно есть возможность купить билет у водителя,но чуть дороже, как и в том же питере,про который тут ты вещаешь, НО...статью читай внимательно: написано, что будет переходный период, при котором можно будет в случае чего купить билет в автобусе. дальше только почему то всего по двум адресам в городе: один на рокоссах, другой в автобусном парке. а если я живу на ипподроме и езжу до маяка, то что... мне лишние круги кататься?.система сырая и в данном случае совершенно ненужная.содержать кондукторов при оплате через валидаторы нет смысла экономически, но такую кучу людей не оставишь без работы, так что объясни ка мне плиз в чем резон этого всего, кроме как подорожание проезда?
Людмила
31 Января 2017 - 18:25
Все эти новшества вводят те, кто не ездит на автобусах. И Им по-фигу удобно -неудобно, дорого не дорого. Их только нажива интересует.А все потому, что монополисты.Так-что что хочу, то и ворочу. Выбора- то нет.
Максим П.
31 Января 2017 - 19:41
Уважаемый аноним из первого комментария, вы простите сами из какой деревни? Такие вопросы только от человека из глубинки, который дальше своего порога и миру не видал.
У меня вот вопрос в другом: по данной карте скидка на проезд предусмотрена или это будет тупо аналог питерского подорожника? Если и брать за основу, то только хорошее, например Московскую тройку!
У меня вот вопрос в другом: по данной карте скидка на проезд предусмотрена или это будет тупо аналог питерского подорожника? Если и брать за основу, то только хорошее, например Московскую тройку!
Максим П.
31 Января 2017 - 19:50
Читаю комментарии анонимов и удивляюсь таким людям которые читают через слово статью. Написано же можно наличкой билет покупать у кондуктора, тот пробивает чек, этот чек и является билетом. В Москве есть как турникеты в автобусах с валидатором, так есть и кондукторы с валидатором. Что касается зарубежного опыта: в Таллине для граждан города проезд бесплатный по карте жителя, который он покупает карту (сам носитель чипа) за пару евро на основе документов подтверждающих что он житель Таллина. В Германии билет покупается в автомате, в транспорте компостируется, на линии работает контроль без всяких кондукторов. В США билет также покупается в автомате или кассе. Для оплаты проезда билет или карта отмечается в терминале установленном на остановке, а не в самом автобусе.
Прежде чем тут писать ерунду, познавайте мир вокруг себя.
Прежде чем тут писать ерунду, познавайте мир вокруг себя.
Анонимный
31 Января 2017 - 19:52
Проезд дорожает не из-за введения транспортной карты, а из-за роста цен на топливо!
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