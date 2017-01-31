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Автобусы. Цену повысят, билеты отменят

31 Января 2017 - 12:11
Главная → Заметки → Общество
Проезд в городских автобусах Пскова дорожает на три рубля
С февраля автобусный парк поднимает стоимость проезда в городских автобусах Пскова с прежних 20 рублей до 23. Последнее повышение платы за проезд было два года назад, в декабре 2014 года. Тогда стоимость разовой поездки подняли с 18 до 20 рублей. Кроме того, в феврале в Пскове заработает новая система оплаты проезда – электронный билет. То есть оплатить проезд вавтобусе псковичи смогут пластиковой карточкой. Правда, не банковской. 

И тогда, и сейчас псковичей в первую очередь интересовало, почему они должны платить за проезд еще больше. Из года в год объяснения остаются теми же. Деньги нужны, чтобы покупать горючее, запчасти и новые автобусы.

– Повышение стоимости проезда связано с увеличением акцизов на горюче-смазочные материалы, – сказал генеральный директор «Псковпассажиравтотранса» Александр Гизбрехт. – Ставки акцизов выросли в 2016 году, и затем с января 2017 года их подняли еще раз. Доля затрат на горюче-смазочные материалы у нас очень большая, порядка 30 млн рублей в месяц. Примерно на 10 млн больше, чем два года назад. Горючее мы покупаем тысячами литров. 

Еще одна значительная статья расходов предприятия – запчасти и обновление автопарка.

– За 2015-16 годы мы 63 автобуса получили по федеральной программе и 134 автобуса купили сами. В основном в лизинг. Лизинговые платежи – это финансовая нагрузка. Но не сделать этого мы не могли: вышло постановление правительства России о том, что машину старше 10 лет нельзя использовать для подвоза школьников. Поэтому из 200 машин, которые мы поменяли, только 12 (4 туристических автобуса и 8 городских автобусов) используем дополнительно. А остальные 188 – пазики  для подвоза школьников. 

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Практически для всех машин автобусного парка – МАЗов (Минск), Мерседесов, Вольво – запчасти поставляются из-за рубежа, и цена их, естественно, привязана к валюте. Стоимость запчастей по сравнению с 2015 годом увеличилась почти на 50 %. И основная часть затрат на запчасти идет именно на городские перевозки, так как машинам 18-20 лет и свой ресурс они уже выработали. 

– В 2015 году мы купили всего 8 МАЗов, в то время как на линию ежедневно выпускаем 110 автобусов. Если учесть, что одна сцепка сегодня стоит порядка 16 млн рублей, а их на городских маршрутах порядка 50, то только на сцепки нам необходимо 800 млн!

 

Предприятие тратит в год: на запчасти 60-70 млн руб., на горючее 360 млн руб.


Кроме того, с 2015 года проводилась работа по объединению государственных транспортных предприятий области, находящихся в районах. В 2015 году присоединили Новоржевское АТП, в 2016 году – еще четыре, Порховское, Дедовичское, Островское и Опочецкое. Все влившиеся в «Псковпассажиравтотранс» предприятия были с долгами по ГСМ, по запчастям, что создало дополнительные финансовые трудности для предприятия. 

– Сейчас мы уже видим, что вектор падения остановлен, – уверяет Гизбрехт. – И поднятие тарифов – тоже один из способов, чтобы предприятие не стало банкротом и продолжало обслуживать население.

«Псковпассажиравтотранс» подал в региональный комитет по тарифам документы с обоснованием новой цены проезда в городском транспорте – 25 рублей. При расчете тарифа учитывалась себестоимость проезда и определенный процент разрешенной государством прибыли. 

– Но по существующей методике затраты, которые у нас фактически есть, не принимаются в расчет тарифа. Поэтому в данной ситуации администрация имела право принять решение и не допустить резкого скачка тарифов и повысить его не до 25, а до 23 рублей.
 

Прямая речь

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов:

 – Хотя автопарк и обновляется серьезными темпами, но эти темпы недостаточны. Поэтому, действительно, оставаться на том же уровне платы за проезд экономически нецелесообразно. И увеличивать ее надо было намного больше, чем сегодня компания заявляет.

У компании есть ряд инвестиционных программ, в том числе внедрение новых технологий по обилечиванию. Мы рассчитываем, что в феврале уже пойдут первые автобусы с системой электронных карточек. Проекты предприятия действительно требуют финансовых вложений. Но это не значит, что все это будет перекладываться на плечи населения. У нас значительно увеличено финансирование самого предприятия, но мы понимаем и все экономические сложности, в которых оно находится сегодня.
 

А как в Великих Луках?

Регулярное автобусное движение полностью отсутствует в Великих Луках. На городских маршрутах курсирует 418 маршруток. Индивидуальные предприниматели – владельцы великолукских маршруток находятся на упрощенной системе налогообложения. 

– Но дело даже не столько в налоговом потенциале, хотя он тоже мог бы присутствовать. С точки зрения регулярного автобусного сообщения сегодня там некий хаос. Когда 418 маршруток ежедневно выезжают на городские улицы, они сами создают пробки, – пояснил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. 

По его словам, в настоящее время администрация области прорабатывает варианты восстановления автобусного движения.

– Мы планируем провести глубокий анализ причин и следствий и дать предложения по тому, как эту ситуацию исправить. Понятно, что здесь нужно вести диалог и с предпринимательским сообществом. Никто не должен остаться за бортом, – сказал он. – Надо провести конкурсные процедуры, определить стратегию развития автотранспортной отрасли в городе. Я считаю, что нужно сформировать сетку таким образом, чтобы появилось регулярное автобусное движение. 
 

Кстати

Совсем скоро псковичи смогут следить за движением автобусов по маршрутам  с помощью специального приложения на смартфоне. Программный продукт уже внедрен на предприятии. Пока, правда, им пользуются только диспетчеры - следят, чтобы каждый автобус на линии укладывался в расписание.   

Комментарии: 5
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Комментарии

Ирина Н.
31 Января 2017 - 15:51
Миллион раз помянешь добрым словом Лупандина. Вот был хозяин, радеющий о деле.
Анонимный
31 Января 2017 - 15:53
Предприятие тратит в год: на запчасти 60-70 млн руб., на горючее 360 млн руб.
Ну и пару-тройку млн. на обслуживание начальства.
ева
31 Января 2017 - 16:02
этого гизбрехта гнать надо сраной метлой знаем его с ГТС под суд его все себе в карман гад полный
я
31 Января 2017 - 16:44
фамилия обязывает
Язь
31 Января 2017 - 18:36
У них чё на 1 км расход 0.5 л топлива?! Что то ваши расчёты лживы сударь.
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