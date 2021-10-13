Два новых катера доставили в Псковский район

Два новых катера для сообщения с Талабскими островами доставили в деревню Толбица Псковского района. Об этом сообщает Псковское агентства информации.

Суда закупили по проекту «Общее Чудское озеро – 2» в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014–2020 годов.

Катера прошли проверку в Костроме при участии представителей администрации Псковского района и завода-производителя судов. Судна укомплектованы в соответствии с техническим заданием.

Путем голосования псковичи выбрали название для катеров: «Ян Залит» и «Иван Белов».

Директор МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов сообщил, что катера вмещают 30 пассажиров и два человека экипажа, в то время как старый вмещал только 10 человек. Новые судна длинной 17 метров, что длиннее старого на четыре метра.

Спикер отмечает, что катер «Талабск» не спишут, он продолжит работать и совершать коммерческие рейсы для туристов. «Сейчас, когда пассажиров мало, пускать такой большой катер нет смысла», – подчеркнул Владимир Балясов.

В этом году новые катера ходить не будут, поскольку надо подготовить все документы.

«Все подготовить за осенне-зимний период, и по весне пустить их на воду. Зимовать катера будут на охраняемом причале», - рассказал директор МУП «Колхоз имени Залита».

Также необходимо провести работу с капитанами, которые должны пройти повышение квалификации для работы на новых катерах.

«Надо провести работу с капитанами, которые повысят квалификацию, и расширить штат, потому что с увеличением катеров должен будет увеличен штат», - пояснил Владимир Балясов.