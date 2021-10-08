У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор

В Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» сменился генеральный директор. Как стало известно «Псковской правде», Александра Голышева на этом посту сменила Светлана Мельникова. В пресс-службе музея эту информацию подтвердили.

В настоящее время проходит встреча коллектива музея с новым руководителем.

Александр Голышев возглавлял объединенный Псково-Изборский объединенный музей-заповедник с 15 июля 2019 года. В январе 2021 года музей получил федеральный статус.