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Культура

У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор

8 октября 2021 года, 13:39

В Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» сменился генеральный директор. Как стало известно «Псковской правде», Александра Голышева на этом посту сменила Светлана Мельникова. В пресс-службе музея эту информацию подтвердили.

В настоящее время проходит встреча коллектива музея с новым руководителем.

Александр Голышев возглавлял объединенный Псково-Изборский объединенный музей-заповедник с 15 июля 2019 года. В январе 2021 года музей получил федеральный статус.

У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор
Александр Голышев
Фото Псковского агентства информации

Светлана Мельникова ранее возглавляла Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор
Светлана Мельникова
Фото с сайта wikimedia.org
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