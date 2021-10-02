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Происшествия

Устроивших дебош в Финском парке в Пскове задержали

2 октября 2021 года, 12:25

Хулиганы, устроившие дебош в псковском Финском парке, задержаны сотрудниками полиции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Устроивших дебош в Финском парке в Пскове задержали

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

В ночь на 24 сентября в Пскове неизвестными хулиганами в Финском парке были перевернуты теннисный стол и скамейки, сломаны детские качели и разбиты урны. На данный момент они задержаны сотрудниками полиции.

«Справедливость есть! Найдены хулиганы, которые на прошлой неделе устроили дебош в Финском парке. Полиция изучила все данные и оперативно задержала вандалов. Благодарю правоохранительные органы за отличную работу!» – отметил Михаил Ведерников и добавил, что все подробности станут известны уже в скором времени.

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