Устроивших дебош в Финском парке в Пскове задержали

Хулиганы, устроившие дебош в псковском Финском парке, задержаны сотрудниками полиции. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В ночь на 24 сентября в Пскове неизвестными хулиганами в Финском парке были перевернуты теннисный стол и скамейки, сломаны детские качели и разбиты урны. На данный момент они задержаны сотрудниками полиции.

«Справедливость есть! Найдены хулиганы, которые на прошлой неделе устроили дебош в Финском парке. Полиция изучила все данные и оперативно задержала вандалов. Благодарю правоохранительные органы за отличную работу!» – отметил Михаил Ведерников и добавил, что все подробности станут известны уже в скором времени.