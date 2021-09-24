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Происшествия / Преступление

Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове

24 сентября 2021 года, 16:32
В Пскове неизвестные в ночь на 24 сентября разгромили Финский парк. Там были перевернуты скамейки, теннисный стол, сломаны урны и детские качели.

Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram, администрация города уже практически устранила последствия ночного происшествия, осталось восстановить только качели. Глава региона отметил, что правоохранительные органы уже ищут хулиганов.

Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове

«Поручил также проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженным актам вандализма», – заявил Михаил Ведерников.

Заместитель главы администрации города Пскова Борис Елкин выезжал в Финский парк и также прокомментировал ситуацию в своем Instagram.

«Все что делается во благо города бесполезно, если есть хотя бы пара человек, которые так относятся к его имуществу», – отметил он.

Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове

Как пишет Телеграм-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области, полицейские осмотрели место происшествия, составили акт, в котором зафиксированы все повреждения. На его основании проведут проверку с целью установления причастного лица или группы лиц. Им грозит административная ответственность  по статьям «хулиганство» или «повреждение чужого имущества»

Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове
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