Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове

В Пскове неизвестные в ночь на 24 сентября разгромили Финский парк. Там были перевернуты скамейки, теннисный стол, сломаны урны и детские качели.



Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram, администрация города уже практически устранила последствия ночного происшествия, осталось восстановить только качели. Глава региона отметил, что правоохранительные органы уже ищут хулиганов.





«Поручил также проработать вопрос установки видеонаблюдения в общественных местах, наиболее подверженным актам вандализма», – заявил Михаил Ведерников. Заместитель главы администрации города Пскова Борис Елкин выезжал в Финский парк и также прокомментировал ситуацию в своем Instagram. «Все что делается во благо города бесполезно, если есть хотя бы пара человек, которые так относятся к его имуществу», – отметил он.