«Справедливая Россия» до конца недели определится с новым депутатом Псковской гордумы

До конца недели Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» определится с новым депутатом Псковской городской Думы. Об этом «Псковской правде» сообщил председатель реготделения Олег Брячак.

Место в гордуме освобождается в связи с уходом Олега Брячака в Псковское областное Собрание. Ему передан мандат, который партия получила по результатам сентябрьских выборов.

Депутатом городской Думы Олег Брячак стал после выборов 2017 года. При этом досрочно были прекращены его полномочия как депутата Псковского областного Собрания. Тогда освободившийся мандат в региональном парламенте «Справедливая Россия» передала Владимиру Панченко.