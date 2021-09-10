Рассматриваются два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове

ООО «Стройдормост проект», выигравшее контракт на разработку проектно-сметной документации на устройство временного объездного моста на время капитального ремонта Ольгинского моста в Пскове, рассматривает два варианта расположения временного моста. Один из них — в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург, второй — в створе улицы Ипподромной и Комсомольской площади, об этом сообщается на сайте госзакупок.

Организация должна представить сравнение не менее двух вариантов проектных решений по плановому расположению, конструкциям пролётного строения и опор объездного моста, схеме, плановому расположению подходов и конструкции их дорожной одежды.

Проектно-сметная документация на устройство временного моста должна быть готова к 20 ноября. Его строительство планируют провести в 2023 году. Средства для выполнения контракта на сумму 35 млн 206 тысяч 372 рубля выделят из городского бюджета.

Ранее предполагалось, что временный мост появится не раньше 2025 года, его длина будет 313 метров. На строительство закладывается год, а на реконструкцию Ольгинского моста – три года.