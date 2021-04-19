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Транспорт / Инфраструктура

Временная переправа через Великую появится в Пскове не раньше 2025 года

19 апреля 2021 года, 15:32

Временный мост через реку Великую в Пскове появится не раньше 2025 года, заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков во время совещания 19 апреля, передаёт Псковское агентство информации.

Конструкцию планируется возвести на время капитального ремонта Ольгинского моста. Ее длина составит 313 метров.

Переправа соединит пересечения улиц Максима Горького и Петровской с улицей Ипподромной, в районе кафе «Шведская горка», отметила директор компании-проектировщика «Стройдормост Проект» Елена Трошкова.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин добавил, что строительство временного моста через Великую может занять год, а реконструкция Ольгинского моста – три года.

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