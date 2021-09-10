Владимир Путин посетит Псковскую область 11 сентября

Глава государства откроет мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера.

Монумент установлен вблизи места, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище. Это отлитые из бронзы фигуры князя Александра Невского, его брата, воеводы и шести витязей. Вес конструкции составляет 50 тонн, а высота — около 20 метров.

На обратной стороне памятника расположено мозаичное панно, на котором изображены сцены Ледового побоища, а центральное место композиции занимает Александр Невский.

Мемориальный комплекс возведён к 800-летию князя, которое отмечается в текущем году.