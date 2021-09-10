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Общество

Владимир Путин посетит Псковскую область 11 сентября

10 сентября 2021 года, 12:54

Президент России Владимир Путин посетит Псковскую область 11 сентября, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Владимир Путин посетит Псковскую область 11 сентября

Фото пресс-службы главы государства

Глава государства откроет мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера.

Монумент установлен вблизи места, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище. Это отлитые из бронзы фигуры князя Александра Невского, его брата, воеводы и шести витязей. Вес конструкции составляет 50 тонн, а высота — около 20 метров.

На обратной стороне памятника расположено мозаичное панно, на котором изображены сцены Ледового побоища, а центральное место композиции занимает Александр Невский.

Мемориальный комплекс возведён к 800-летию князя, которое отмечается в текущем году.

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Комментарии

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Бабулечка
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Бабулечка
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