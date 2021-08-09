На подготовку псковских школ к новому учебному году было направлено 78 млн рублей

На подготовку образовательных учреждений Псковской области к новому учебному году было направлено 78 млн рублей. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил в ходе совещания с профильными специалистами, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что 63 мил рублей пошли на проведение ремонтных работ и 15 млн рублей – на повышение уровня безопасности.

Председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в свою очередь добавил, что ответственные за подготовку учреждений назначены во всех муниципальных образованиях. Всего в этом году к приемке предъявлено около 370 организаций.

Приемочные комиссии, по словам губернатора, также начали работу. В их состав вошли представители общественных организаций, специалисты Роспотребнадзора, Росгвардии, МВД и ФСБ.