Путепровод через Северный обход Пскова ввели в эксплуатацию

Путепровод через Северный обход города Пскова, который располагается на 2-ом километре автомобильной дороги Псков — Ваулино — Торошино в Псковском районе, ввели в эксплуатацию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, объект приняла приемочная комиссия «Псковавтодора».

Ремонт путепровода потребовался из-за повреждения балок пролетного строения в результате ДТП: грузовик, перевозивший экскаватор, не рассчитал габариты.

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» заменила четыре из шести балок, а также провела локальный ремонт бетонных поверхностей и обработала их специальным защитным составом.

На мосту рабочие сделали новое дорожное покрытие, тротуары, лестничные сходы, а также установили ограждения, укрепили откосы конусов путепровода, заменили прикормочные водоотводные блоки на подходах к мосту и покрасили.

На крайние балки центрального пролета и стойки подрядчик нанес дополнительную вертикальную дорожную разметку, чтобы избежать новых ДТП.

Специалисты отметили, что работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством.