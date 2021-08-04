Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Путепровод через Северный обход Пскова ввели в эксплуатацию

4 августа 2021 года, 15:59

Путепровод через Северный обход города Пскова, который располагается на 2-ом километре автомобильной дороги Псков — Ваулино — Торошино в Псковском районе, ввели в эксплуатацию. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству, объект приняла приемочная комиссия «Псковавтодора».

Путепровод через Северный обход Пскова ввели в эксплуатацию

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ремонт путепровода потребовался из-за повреждения балок пролетного строения в результате ДТП: грузовик, перевозивший экскаватор, не рассчитал габариты.

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» заменила четыре из шести балок, а также провела локальный ремонт бетонных поверхностей и обработала их специальным защитным составом. 

На мосту рабочие сделали новое дорожное покрытие, тротуары, лестничные сходы, а также установили ограждения, укрепили откосы конусов путепровода, заменили прикормочные водоотводные блоки на подходах к мосту и покрасили. 

На крайние балки центрального пролета и стойки подрядчик нанес дополнительную вертикальную дорожную разметку, чтобы избежать новых ДТП.

Специалисты отметили, что работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством. 

Путепровод через Северный обход Пскова ввели в эксплуатацию

Фото пресс-службы комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Длина отремонтированного участка составила 92 метра. Стоимость ремонта составила 40,5 млн рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, водосбросные и водоочистные сооружения – 6 лет, искусственное сооружение – 8 лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 тысяч человек трудоустроились в Псковской области с начала года
Лев Шлосберг и Николай Кузьмин восстановлены в списке кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания
Михаил Ведерников проконтролировал строительство Социального городка
Десять «ГАЗелей» вручили многодетным семьям Псковской области
Более 400 тысяч масок и перчаток доставят на избирательные участки Псковской области
Более 230 преступлений совершила наркогруппировка на территории Пскова и Псковского района
Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц
В ближайшее время будет определено место установки инсталляции «Псков-любовь»
Более 103 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте
500 млн рублей выделило Правительство на дороги Псковской области

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 09:00

500 млн рублей выделило Правительство на дороги Псковской области