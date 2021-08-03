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Транспорт

4 августа перекроют движение на улице Некрасова в Пскове

3 августа 2021 года, 15:29

4 августа перекроют движение на улице Некрасова в Пскове, сообщили «Псковской правде» в администрации города.

Участок от Комсомольского до Музейного переулков будет закрыт для транспорта с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ.

Псковичам рекомендуют выбирать для объезда Комсомольский переулок, улицу Свердлова при движении от Октябрьского проспекта и улицу Советскую при движении к Октябрьскому проспекту.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда», - добавили в администрация города. 

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