4 августа перекроют движение на улице Некрасова в Пскове, сообщили «Псковской правде» в администрации города.

Участок от Комсомольского до Музейного переулков будет закрыт для транспорта с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ.

Псковичам рекомендуют выбирать для объезда Комсомольский переулок, улицу Свердлова при движении от Октябрьского проспекта и улицу Советскую при движении к Октябрьскому проспекту.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда», - добавили в администрация города.