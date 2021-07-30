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Происшествия / ДТП

Авария произошла на спецучастке IV этапа Чемпионата России по ралли в Псковской области (ВИДЕО)

30 июля 2021 года, 21:15

На втором спецучастке IV этапа Чемпионата России по ралли, который проходит 30 июля в Псковской области, произошла авария. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», сошел с трассы экипаж № 40 из Белоруссии: Дмитрий Никозаченко и Дмитрий Радаман. Машина врезалась в дерево и получила серьезные повреждения, однако экипаж не пострадал.

Зрители помогли убрать машину с трассы и предупреждали гонщиков об опасном участке, а после окончания гонки на своем транспорте помогли спортсменам добраться до финиша, где машину заберет техническая служба.

Авария произошла на спецучастке IV этапа Чемпионата России по ралли в Псковской области (ВИДЕО)

Фото «Псковской правды»
Напомним, 30 и 31 июля в Псковской области проходит IV этап Чемпионата России по ралли. В нем участвуют порядка 50 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Петрозаводска, Екатеринбурга, Владимира, Калининграда, Ярославля, Смоленска, Ижевска, Челябинска и Комсомольска-на-Амуре.

В первый день гонщикам предстояло проехать по трём спецучастка. 31 июля спортсмены стартуют в 10:00 из сервис-парка на картодроме «Печорский» в Печорском районе. Награждение состоится в загородном центре «Раздолье» в Пскове вечером того же дня.

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Общая протяженность трассы составит 447 км, из которых порядка 121 км – это скоростные участки. Самый длинный участок достигает 24 км, самый короткий - девяти. При этом дорога будет покрыта гравием и грунтом.

Гонка носит статус 4-ого этап Чемпионата России по ралли, финального этапа 10-го, юбилейного, Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». 

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