Авария произошла на спецучастке IV этапа Чемпионата России по ралли в Псковской области (ВИДЕО)

На втором спецучастке IV этапа Чемпионата России по ралли, который проходит 30 июля в Псковской области, произошла авария. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», сошел с трассы экипаж № 40 из Белоруссии: Дмитрий Никозаченко и Дмитрий Радаман. Машина врезалась в дерево и получила серьезные повреждения, однако экипаж не пострадал.