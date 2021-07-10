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Экономика / Сельское хозяйство

Из-за африканской чумы в Порховском районе уничтожат 30 тысяч свиней

10 июля 2021 года, 16:00

В Порховском районе выявили очаг африканской чумы свиней на производственной площадке «ПсковАгроИнвеста» «Шелонский». Подтверждение о наличии на предприятии вируса АЧС 10 июля пришло из Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, потенциально заражены и подлежат уничтожению 30 тысяч свиней.

Михаил Ведерников отметил, что выявленный в «Шелонском» очаг африканской чумы свиней стал четвёртым в регионе. Первую вспышку зафиксировали 5 июля среди диких кабанов на территории Дедовичского района, 6 июля заражённые животные были выявлены в личных подсобных хозяйствах Порховского и Стругокрасненского районов. Для предотвращения распространения заболевания в этих районах был оперативно введён карантин по АЧС.

Губернатор подчеркнул, что в ходе эпидрасследования были выявлены многочисленные нарушения ветеринарных правил содержания животных, наиболее грубое зафиксировали в Порховском районе, где около дороги нашли трупы заражённых АЧС домашних свиней.

В Порховском районе, проинформировал губернатор, прошло заседание чрезвычайно комиссии, на котором был определён перечень первоочередных мер для противодействия распространению заболевания. Основные решения прописаны в Указе губернатора, подписанном 10 июля. Наиболее жёсткие ограничения введены для Порховского и Дновского районов. «С предельной осторожностью сейчас нужно делать всё, что касается свиноводства, как в рамках ЛПХ, так и на крупных промышленных площадках», - заявил губернатор.

Он добавил, что отдельные случаи заражения африканской чумой свиней были зарегистрированы в Псковском районе.

«Делаем всё необходимое, чтобы локализовать вирус и не допустить его дальнейшего распространения!» - заверил Михаил Ведерников.  

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