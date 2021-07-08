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Происшествия

Более 3 тысяч кубометров мусора вывели из Великих Лук после урагана

8 июля 2021 года, 21:46

Из Великих Лук на полигон после урагана в конце июня вывезли более 3 тысяч кубометров растительного мусора. Об этом доложил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава города Николай Козловский, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Он отметил, что центральная часть Великих Лук полностью очищена, но на окраинах ещё много упавших деревьев.

Николай Козловский отметил, что в результате непогоды город практически полностью был обесточен. Работа по расчистке дорог и восстановлению электроснабжения была начата сразу же.

Михаил Ведерников уточнил, есть ли заявления от граждан о пострадавших домах. По словам Николая Козловского, таких заявок поступило порядка 10, при этом есть и пострадавшие многоквартирные дома. Губернатор поручил оперативно предоставить данные, чтобы оказать помощь.

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