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Общество

Порядка 800 доз «Ковивака» завезут в Псковскую область

4 июля 2021 года, 13:01

Порядка 800 доз «Ковивака» завезут в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Глава региона отметил, что есть сложности, связанные с отсутствием полного ассортимента вакцин. «У «Спутника», Эпивака и Ковивака перечень противопоказаний отличается незначительно, но разница всё же есть. И многие хотят выбрать альтернативу «Спутнику».

К сожалению, объём производства двух других вакцин пока небольшой, и во многих регионах есть только «Спутник», - сказал он.

Однако для людей с противопоказаниями для основной вакцины в регион привезут небольшую партию «Ковивака». «Порядка 800 доз придёт в Псковскую область в течение двух-трех недель», - сообщил губернатор.

Глава региона также отметил, что запасы «Спутника» постоянно обновляются. «При достижении высокого уровня использованных прививок мы всегда быстро получаем новую партию. Сделаем всё необходимое, чтобы вакцина оставалась доступной каждому», - отметил Михаил Ведерников.

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Комментарии

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Бабулечка
17:26 04.07.2021

Для всей этой ковидистории перед её началом поменяли правительство, многих губернаторов. И вот они действуют под дуду воз, Поповой...А куда же наши врачи смотрят на беспредел?Комитет по здравоохранению возглавила дама накануне, из Москвы с 'хорошей позиции'. Медики, не молчите, только от Вас много зависит , Вы можкте повлиять, Вы знаете больше, больше доказательств. Народ травят и уничтожают.

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