Более 58 тысяч псковичей полностью привились от коронавируса

58,4 тысяч жителей Псковской области полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Вакцинироваться от СOVID-19 можно в каждом районе. Для этого организовано порядка 40 прививочных кабинетов в поликлинических отделениях, в ФАПах и торговых центрах. Кроме того, медработника можно вызвать на дом.

Чтобы записаться на процедуру необходимо позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» или в регистратурах медучреждений.

Без предварительной записи прививки делают в ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.