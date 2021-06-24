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Общество

Более 58 тысяч псковичей полностью привились от коронавируса

24 июня 2021 года, 09:19

58,4 тысяч жителей Псковской области полностью прошли курс вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины, по его словам, привилась 71,7 тысяча псковичей.

Более 58 тысяч псковичей полностью привились от коронавируса

Вакцинироваться от СOVID-19 можно в каждом районе. Для этого организовано порядка 40 прививочных кабинетов в поликлинических отделениях, в ФАПах и торговых центрах. Кроме того, медработника можно вызвать на дом.

Чтобы записаться на процедуру необходимо позвонить по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» или в регистратурах медучреждений.

Без предварительной записи прививки делают в ТЦ «Акваполис», «Империал», «Фьорд Плаза» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.

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