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Общество / Здоровье

В Псковской области планируется расширить коечный фонд для больных COVID-19

21 июня 2021 года, 16:54

Коечный фонд для больных COVID-19 планируется расширить за счет неинфекционных медицинских учреждений Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном на официальном Telegram-канале региона.

В Псковской области планируется расширить коечный фонд для больных COVID-19

«В настоящий момент мы готовимся к расширению конченого фонда за счет перепрофилирования неинфекционных медицинских учреждений. Конечно, это крайняя мера, которая негативно сказывается на плановой работе системы здравоохранения, но она сейчас необходима», - отметил глава региона. 

По его словам, динамика распространения коронавируса в июне быстро растет: на второй неделе месяца рост составил 11,5%, на третьей –30%. Кроме того, большая часть пациентов поступает в медучреждение с тяжелым течением заболевания. Так, в субботу, 19 июня, из 59 выявленных заболевших 50 были госпитализированы.

В целом, загрузка коечного фонда в Псковской области составляет 83%. «Кислородная станция инфекционной больницы работает на пределе. Сейчас она задействована не только в реанимации, но и во всех других отделениях», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также он предположил, что такая ситуация вызвана новым штаммом коронавируса: течение болезни развивается значительно быстрее и плохо переносится молодыми пациентами.

Губернатор еще раз призвал псковичей вакцинироваться и рассказал, что за последнюю неделю динамика вакцинации в Псковской области выросла на 15%. «Мы на пороге очередной волны заболевания, поэтому я очень вас прошу, пожалуйста, берегите себя, берегите свое здоровье, здоровье окружающих. Вакцинируйтесь!» - заключил Михаил Ведерников.  

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