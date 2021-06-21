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Общество

Аномальная жара в Пскове побила температурный рекорд

21 июня 2021 года, 12:22

Аномальная жара в Пскове установила температурный рекорд, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Максимальная температура - 32,8 градуса в тени - была зарегистрирована 20 июня. 

Аномальная жара в Пскове побила температурный рекорд

Сегодня, 21 июня, псковичам обещают переменную облачность, без осадков. 

22 июня в регионе возможны дожди и грозы. Ветер – южный, юго-восточный 4-9 м/сек. Дневные температуры будут от 30 до 35 градусов жары, ночные – от 15 до 20 градусов.

К 24-25 июня, по словам Талы Нещадимовой, в область придёт фронт, который принесёт ливни, грозы и шквалистый ветер. Однако, температура будет высокой - +35...+36 градусов. Понижение до 29-34 градусов возможно во время ливней.

Такая погода сохранится в Псковской области до 27 июня, затем, по предварительным данным, температура снизится до 20-25 градусов.

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