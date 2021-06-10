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Общество

Акции и лотереи для привитых от коронавируса предложил ввести Михаил Ведерников

10 июня 2021 года, 15:32

Акции и лотереи для вакцинированных от коронавируса предложил ввести губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в ходе ВКС с главами муниципалитетов 10 июня, пишет Telegram-канал «Псковские новости». 

Акции и лотереи для привитых от коронавируса предложил ввести Михаил Ведерников

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Кроме акций и лотерей, глава региона предложил разработать и ввести единую систему скидок для тех, кто уже вакцинировался от коронавируса.

Михаил Ведерников отметил, что прививочную кампанию необходимо активизировать, чтобы коллективный иммунитет у жителей Псковской области выработался до начала сезонных заболеваний. 

Он рекомендовал части медицинских учреждений перейти на выездной режим работы, чтобы дотянуться до всех, кого нужно вакцинировать.

Михаил Ведерников также напомнил, что коронавирус мутирует и в будущем заболевание может переноситься тяжелее.  

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Комментарии

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Бабулечка
16:18 10.06.2021

Не акции и лотереи за вакцинацию, а ответственность личную за серьёзные побочки и потери.

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