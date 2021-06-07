Первым компонентом вакцин от COVID-19 привились более 62 тысяч псковичей

Около 62,2 тысяч человек привились первым компонентом вакцин от COVID-19 в Псковской области. Из них более 50,1 тысяч полностью прошли вакцинацию, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области организовано 40 пунктов вакцинации. В частности, четыре точки располагаются в крупных торговых центрах: в Пскове можно привиться в ТЦ «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза», в Великих Луках – в ТЦ «Апельсин».

С 7 июня псковичей вакцинируют от коронавируса в передвижном фельдшерско-акушерском пункте у гипермаркета стройматериалов «Леруа Мерлен».

В торговых центрах вакцинация проходит в порядке живой очереди, без предварительной записи. На процедуру в медучреждении можно записаться по номеру единой службы «122», через портал «Госуслуги» или в регистратурах. Услуга бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

В настоящее время жителей Псковской области прививают тремя препаратами, зарегистрированными на территории России: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Однако, последние две вакцины используются строго по назначению врача. Всего в Псковскую область поступило более 73 тысяч доз препаратов. Вакцина распределена во все муниципалитеты региона.