Некоторые ковидограничения снимут в Псковской области со 2 июня, передает корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, снимут ограничение по количеству человек в экскурсионной группе. При этом все туристы должны соблюдать санитарные требования: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки дезинфекторами.

Заполняемость залов в театрах, кинотеатрах и филармониях скорректировали до 70%. Увеличение числа зрителей возможно за счет членов одной семьи, а также людей проживающих, работающих и обучающихся в одном коллективе – для них дистанция не обязательна.

Кроме того, со 2 июня разрешается проведение мероприятий численностью до 30 человек при соблюдении всех требований безопасности, но запрет на банкеты, свадьбы, корпоративы, а также детские мероприятия в детских центрах и комнатах сохраняется.

Проведение концертов в Псковской области возможно только при отсутствии танцопола. Однако, продолжает действовать запрет на проведение концертов в объектах общепита.

Наконец, руководителей всех областных и муниципальных организаций обяжут предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам, сделавшим прививку от коронавируса. Для остальных работодателей Псковской область предписание носит рекомендательный характер.

Соответствующие изменения будут внесены в Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением COVID-19».