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Общество

Заполняемость залов предлагается увеличить в Псковской области

1 июня 2021 года, 15:19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня предложил предусмотреть увеличение заполняемости зрительных залов при рассадке без разделения семей и компаний друг от друга, передает корреспондент «Псковской правды». 

Заполняемость залов предлагается увеличить в Псковской области

Фото пресс-службы псковского драмтеатра

«Это разумно даже с точки зрения здравого смысла», - подчеркнул глава региона и добавил, что такое разделение зрителей позволит обеспечить заполняемость зала более чем на 50%.

При этом он отметил, что концерты должны проходить исключительно на сидячих местах и с соблюдением социальной дистанции. Ответственность за соблюдение требований, по словам губернатора, необходимо прописать как для организаторов, так и владельцев площадки, поскольку часто это разные организации.

История с концертом Клавы Коки и Niletto, который состоялся 3 апреля в Ледовом дворце Пскова, повторяться не должна, подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что при нарушении правил безопасности концерты должны моментально прекращаться.

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