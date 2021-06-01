Заполняемость залов предлагается увеличить в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 1 июня предложил предусмотреть увеличение заполняемости зрительных залов при рассадке без разделения семей и компаний друг от друга, передает корреспондент «Псковской правды».

«Это разумно даже с точки зрения здравого смысла», - подчеркнул глава региона и добавил, что такое разделение зрителей позволит обеспечить заполняемость зала более чем на 50%.

При этом он отметил, что концерты должны проходить исключительно на сидячих местах и с соблюдением социальной дистанции. Ответственность за соблюдение требований, по словам губернатора, необходимо прописать как для организаторов, так и владельцев площадки, поскольку часто это разные организации.

История с концертом Клавы Коки и Niletto, который состоялся 3 апреля в Ледовом дворце Пскова, повторяться не должна, подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что при нарушении правил безопасности концерты должны моментально прекращаться.