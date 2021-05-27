Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Великих Луках повредили памятник Неизвестному солдату

27 мая 2021 года, 12:39

Проводится проверка по факту повреждения памятника Неизвестному солдату в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В Великих Луках повредили памятник Неизвестному солдату

Фото пресс-службы СУ СК России по Псковской области

По предварительным данным, неизвестные подожгли венок на памятнике Неизвестному солдату утром 26 мая. Огонь от венка перекинулся на монумент и повредил его.

Обстоятельства повреждения памятника следователи выясняют у троих детей, которые в момент инцидента находились на месте происшествия. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Избирательный кодекс Псковской области изменился
Собрание депутатов стало соучредителем электронной версии газеты «Псковская правда»
Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области
Лучшие педагоги и медики Псковской области смогут претендовать на премию в 150 тысяч рублей
Разработку персонального нацпроекта для Псковской области анонсировал Михаил Ведерников
Пассажиропоток псковского аэропорта вырос в 2020 году на 36%
Почти миллиард рублей будет стоить учебно-лабораторный корпус ПсковГУ
Минстрой поможет с созданием инфраструктуры на участках для многодетных под Псковом
55 млн рублей налогов выплатили предприятия ОЭЗ «Моглино» в 2020 году

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района