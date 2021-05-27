В Великих Луках повредили памятник Неизвестному солдату

Проводится проверка по факту повреждения памятника Неизвестному солдату в Великих Луках, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По предварительным данным, неизвестные подожгли венок на памятнике Неизвестному солдату утром 26 мая. Огонь от венка перекинулся на монумент и повредил его.

Обстоятельства повреждения памятника следователи выясняют у троих детей, которые в момент инцидента находились на месте происшествия.