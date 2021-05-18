Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта 22 мая

Троицкий мост и улица Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской в Пскове закроются для движения транспорта на сутки – с 6:00 22 мая до 6:00 23 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Троицкий мост и улица Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской в Пскове закроются для движения транспорта на сутки – с 6:00 22 мая до 6:00 23 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На участке будет проводится доработка инженерных сетей, а также укладка дорожного покрытия. Работы организованы в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.
В качестве объезда власти Пскова рекомендуют использовать мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.
Кроме того, 19 мая в Пскове перекроют движения транспорта по участку улицы Некрасова.