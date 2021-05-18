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Транспорт

Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта 22 мая

18 мая 2021 года, 16:24

Троицкий мост и улица Леона Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской в Пскове закроются для движения транспорта на сутки – с 6:00 22 мая до 6:00 23 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта 22 мая

На участке будет проводится доработка инженерных сетей, а также укладка дорожного покрытия. Работы организованы в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда власти Пскова рекомендуют использовать мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

Кроме того, 19 мая в Пскове перекроют движения транспорта по участку улицы Некрасова

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