В Псковской области родители попадут на выпускные при условии сдачи теста на covid

Родители смогут присутствовать на выпускных только при условии получения отрицательного теста на covid. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, формат проведения выпускных в детских садах и школах региона обсуждался на совещании губернатора Михаила Ведерникова с профильными специалистами.

Глава региона обратил внимание, что по результатам первой части майских праздников взрывного роста заболеваемости нет. «Это говорит о том, что люди осознают риски, научились с этим жить, соблюдая правила, которые гарантируют безопасность», — заметил он.

Было принято решение, что проведение выпускных возможно при условии соблюдения ряда требований. Так, в детских садах будут организованы погрупповые мероприятия, в школах- по параллелям. При хорошей погоде может быть задействована пришкольная территория.

Родители смогут получить доступ на праздник только после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней). Также возможно присутствие на мероприятиях оператора, фотографа или аниматора, но для них требования будут более серьезные.

Шествия выпускников по центральным улицам в этом году не будет. Также на выпускных исключен и любой совместный прием пищи.

Аналогичным образом планируется организовать выпускные мероприятия для средних и высших профессиональных образовательных учреждений. Полный перечень требований, которые должны быть соблюдены при организации и проведении выпускных, разработает территориальное управление Роспотребнадзора.

В этом году в Псковской области из детских садов выпускаются более 6 тысяч ребят. Девятый и одиннадцатый класс оканчивают более 8,7 тыс учащихся.

