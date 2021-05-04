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Транспорт

Часть улиц перекроют в Пскове в связи с подготовкой и проведением Парада Победы

4 мая 2021 года, 16:25

Часть улиц перекроют в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая в связи с подготовкой и проведением Парада Победы, сообщает Госавтоинспекция Псковской области в своём Телеграм-канале.

Часть улиц перекроют в Пскове в связи с подготовкой и проведением Парада Победы

Так, 5 и 7 мая с 19:00 до 24:00 и 9 мая с 6:00 до 12:00 будет ограничено движение по площади Победы, улицам Кузнецкой (от Калинина до Спортивной), Калинина (от Кузнецкой до Георгиевской), Свердлова (от Калинина до Комсомольского переулка), Яна Фабрициуса (от Гражданской до площади Победы), Советской (от площади Победы до улицы Некрасова).

В качестве объезда предлагается улица 128-й Стрелковой дивизии.

8 мая с 15:45 до 17:15 для машин перекроют улицу Кузнецкую от площади Победы до улицы Калинина. Объезд предполагается по улицам Калинина, 128-й Стрелковой дивизии.

На время перекрытия улиц 5, 7, 8 и 9 мая изменится маршрут движения автобусов №№2, 52, 6, 16, 19. Они будут от улицы Юбилейной ходить по улице 128-й Стрелковой дивизии, затем — на улицу Вокзальную и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Кроме того, 9 мая с 22:00 до 23:30 закроют для машин часть Рижского проспекта от улицы Максима Горького до площади Ленина. Объехать этот участок можно будет по улицам Максима Горького, Юбилейной, мосту имени 50-летия Октября. По такому маршруту временно пустят автобусы № 3, 4,1 4, 17, 19, 54.

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