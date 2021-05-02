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Общество

Видеопроект «Псковский телеграм» наращивает аудиторию и обзаводится постоянными зрителями

2 мая 2021 года, 14:24

Видеопроект «Псковский телеграм» наращивает аудиторию и обзаводится постоянными зрителями, сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Исследователи псковского сегмента Telegram предполагает, что вскоре появятся новые нишевые видеопроекты. Пока же другие каналы и традиционные СМИ подхватывают темы, озвученные в «Псковском телеграме».

Число подписчиков в ЧП-канале «Псковская сводка» также увеличивается. «Коллеги, в отличии от конкурентов, не занимаются копипастом сообщений из лент новостей или релизов силовиков, а продолжают добывать эксклюзив с мест ЧП, ДТП. Отличная работа», - говорится в сообщении. В этом сегменте появился новый канал «Управление Госавтоинспекции Псковской области».

Нарастил аудиторию и «Новый правдоруб». В апреле Правдоруб первым выдал информацию о нескольких кадровых перестановках внутри региональной власти.

«Заметно подрос и еще один «правдоруб». На фоне противостояния внутри «Яблока», вылившегося на съезде партии в джентльменскую потасовку, заявленного похода на Москву Лев Шлосберг увеличил число подписчиков своего канала», - говорится в сообщении.

Не оправдал ожидание в этом месяце канал Константина Вилкова. А каналы Псковская социопатия, КПРФ Псковской области, Контора пишет потеряли подписчиков. 

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