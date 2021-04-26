В Пскове переделывают лестницу у церкви Богоявления с Запсковья. Как сообщили «Псковской правде» в управлении строительства и капитального ремонта администрации города Пскова, в ходе комиссионного осмотра выполненных работ по ремонту лестницы было выявлено некачественное крепление перильного ограждения.

«Подрядная организация выполнит все работы, в том числе мероприятия по укреплению перильного ограждения лестницы у церкви Богоявления с Запсковья в рамках проекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)» в срок до 31 мая 2021 года», - отметили в управлении.

Напомним, что на недостатки в работе строителей обратил внимание пскович, который прислал в редакцию фотографию отремонтированной лестницы. На фото видно, что пролеты конструкции смотрят в разные стороны. Также читатель приложил видео, на котором заметно, что перила плохо укреплены.