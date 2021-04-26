Стартовало голосование за объекты благоустройства в Псковской области

26 апреля в Псковской области стартовало онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Оно продлится до 30 мая.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, проголосовать за представленные территории и дизайн-проекты могут все жители Псковской области от 14 лет. В Псковской области в голосовании участвуют 96 объектов.

«Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», — отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Чтобы проголосовать необходимо зайти на сайт «Госуслуги» или зарегистрироваться на платформе 60.gorodsreda.ru: через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по номеру телефона. Далее пользователю предложат выбрать территории или дизайн-проекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в 2022 году. По всем вопросом будут консультировать около 200 добровольцев.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. Платформа будет использоваться для аналитики запросов и потребностей граждан. Она подскажет властям региона, где необходимо активнее общаться с жителями и рассказывать им о планируемых работах по благоустройству.

Для участников электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства Минстрой России организовал горячую линию: 8 (800) 600-20-13.