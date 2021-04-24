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Спорт / Соревнования

Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области 24 апреля

24 апреля 2021 года, 13:20

24 апреля в Псковской области проходит седьмой этап Кубка России по ралли, который также является первым этапом регионального Чемпионата по ралли «Трофей Александра Невского». Трасса гонки «Голубые озёра-2021» проложена на дорогам Пустошкинского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-центре соревнований.

Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области 24 апреля
Ралли

На старт вышли 48 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Сортавалы, Петрозаводска, Ханты-Мансийска, Перми, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Сочи. Псков представляет только один гонщик — Денис Баулин, который выступает с петербургским пилотом Василием Гаккелем в зачёте «Наша классика» на автомобиле ВАЗ-210740.

Всего спортсменам предстоит преодолеть порядка 200 километров, более 80 из которых — общая протяжённость скоростных участков.

Стартовал первый экипаж в 10:00. Однако, первый скоростной участок часть участников проехали в дорожном режиме, без борьбы за время. Красные флаги появились на трассе после старта экипажа №43 из-за выезда на спецучасток гражданской машины. Водитель автомобиля «Шкода Кадиак» проигнорировал требование сотрудника ГИБДД и въехал на трассу со стороны финиша. Инспекторы ГИБДД организовали преследование, догнали нарушителя и вернули его в сторону финиша.

После первой секции ралли, которая включала два скоростных участка, лидируют в абсолютном зачёте москвичи Андрей Жигунов и Игорь Тер-Оганесьянц. Второй результат у гонщиков из Санкт-Петербурга Павла Козлова и Юрия Куликова, третий — у петербуржцев Павла Щербакова и Александра Потёсова.

Василий Геккель и Денис Баулин находятся пока на второй строчке в зачёте «Наша классика».

Во второй половине дня гонщиков ждут ещё два скоростных участка. Награждение победителей состоится сегодня вечером в Пустошке. 

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