Псковичи смогут добраться до Абхазии на поезде без пересадок

На летний период – с 30 мая по 2 сентября – вводятся вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Сухум. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Два плацкартных вагона «Псков – Сухум» отправляется от псковского вокзала 30 мая в 19:30. Прибытие в Сухум планируется на 9:55. Обратно поезд отбывает 12 июня в 19:25, прибытие в Псков - в 8:05.

Также вагоны беспересадочного сообщения будут курсировать в Сухум из Великого Новгорода и Мурманска. Подробную информацию о расписании и билетах можно узнать во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».