Вопрос с очередями на прививку от коронавируса в Псковской области решен. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в новом медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что в отдельных муниципалитетах образовалась очередь на прививку в 200-300 человек.

- Но это общероссийская тенденция, — пояснил он. - Сегодня вопрос решен, вакцины хватает. Но если есть какая-то точечная информация о том, что где-то кто-то не может сделать прививку, пишите мне в директ.

Напомним, что в новом медиацентре Псковского агентства информации проходит большая ежегодная пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона отвечает на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.