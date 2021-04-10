В ближайшее время в аэропорту Пскова отремонтируют санитарные комнаты

В ближайшее время в аэропорту Пскова имени княгини Ольги будут отремонтированы санитарные комнаты. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Он отметил, что обновление санитарных комнат благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров.

Также Борис Елкин напомнил, что через три недели авиасообщение свяжет Псков и Симферополь, что позволит псковичам провести майские праздники в Крыму.