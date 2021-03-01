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Экономика

140-местные самолеты будут летать по маршруту Псков - Симферополь

1 марта 2021 года, 22:25

В связи с востребованностью рейсов в Крым по маршруту Псков-Симферополь будут летать 140-местные самолеты, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Осуществлять перевозки будет новый тип воздушных судов – самолёты авиакомпании S7 Airlines, одной из крупнейших авиакомпании в России. Самолеты по этому направлению начнут летать с 30 апреля. Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова в 15:35, а прибытие в Симферополь в 19:00. Обратно в Псков вылет в 11:30 и прибытие в 14:45. На авиамаршрут Псков-Симферополь уже открыта продажа билетов.

Авиарейс Псков-Симферополь был запущен ещё в прошлом году. Пассажирские перевозки по этому маршруту осуществляла компания «РусЛайн» на самолётах вместимостью 50 пассажиров.

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