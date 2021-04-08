67 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 573) зафиксировали 22 ковидбольных, в Великих Луках (всего 6 тысяч) – восемь. В Себежском районе (всего 553) заболели семь человек, в Псковском (всего 2 тыс. 896) – шесть, в Великолукском (всего 794) – четыре. По три случая коронавируса диагностировали в Невельском (всего 1 тыс. 383), Новосокольническом (всего 920) и Пушкиногорском (всего 316) районах, по два - в Островском (всего 1 тыс. 791) и Стругокрасненском (всего 359). Только по одному инфицированному выявили в Порховском (всего 1 тыс. 117), Печорском (всего 677), Плюсском (всего 546), Гдовском (всего 484) и Куньинском (всего 325) районах.

Всего в Псковской области подтвердилось 34 тыс. 895 случаев СОVID-19. Полностью выздоровели от этого заболевания 23 тыс. 937 человек. В том числе, 44 пациента поправились за минувшие сутки.

Умерло от коронавируса 266 жителей региона.