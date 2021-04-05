За неделю число заболевших коронавирусом в Псковской области выросло на 20%

«Распространение коронавируса в Псковской области ускоряется — за прошедшую неделю количество заболевших увеличилось почти на 20%», - сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он призвал жителей региона записываться на вакцинацию и беречь своё здоровье.

В Псковской области уже выполнили 319 тыс. 648 тестов на выявление заболевания, положительными оказались 34 тыс. 734. Выздоровели 23 тыс. 800 заражённых, умерли 257.

На контроле регионального Управления Роспотребнадзора находятся два очага коронавируса - в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы.