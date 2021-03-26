69 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 12 тыс. 250) и Великих Луках (всего 5 тыс. 894) добавилось по 14 случаев коронавируса. В Невельском районе (всего 1 тыс. 357) заболели девять человек, в Дедовичском (всего 693) – семь, в Псковском (всего 2 тыс. 820) – шесть. Пять инфицированных зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 894), четыре - в Пушкиногорском (всего 307). По два случая COVID-19 диагностировали в Великолукском (всего 773), Плюсском (всего 521) и Гдовском (всего 466) районах, по одному - в Палкинском (всего 364), Стругокрасненском (всего 344), Пустошкинском (всего 299) и Усвятском (всего 145).

25 марта в Псковской области сделали 1 тыс. 102 теста на коронавирус. Всего с начала пандемии было проведено 309 тыс. 33 исследования. Из них положительный результат на COVID-19 подтвердился у 34 тыс. 31.

23 тыс. 46 человек уже излечились от этого заболевания. В том числе, 102 пациента выздоровели за минувшие сутки.

Умерло 223 жителя региона. «К сожалению, статистика смертности растёт. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал Михаил Ведерников.

Также он отметил, что новых очагов в Псковской области не выявлено.