52 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 15 марта, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Показатель достаточно низкий», - отметил он.

В Пскове (всего 12 тыс. 22) добавилось 13 ковидбольных, в Псковском районе (всего 2 тыс. 780) - 9, в Себежском (всего 522) — 8. Шесть случаев COVID-19 диагностировали в Новосокольническом районе (всего 874), четыре — в Великих Луках (всего 5 тыс. 804) и три - в Великолукском районе (всего 758). В Опочецком (всего 874) и Бежаницком (всего 316) районах заболели по два человека, в Невельском (всего 1316), Дедовичском (всего 662), Плюсском (всего 498), Палкинском (всего 358) и Стругокрасненском (всего 330) — по одному.

Всего в Псковской области подтвердилось 33 тыс. 336 случаев СОVID-19. Полностью выздоровели от этого заболевания 22 тыс. 236 человек. В том числе, 18 пациентов поправились за минувшие сутки .

«К сожалению, статистика смертности пополнилась еще тремя случаями. Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал Михаил Ведерников. С начала пандемии от коронавируса скончались 202 человека.

«Дополнительных очагов нет, под контролем Роспотребнадзора остаются две вспышки заболевания», - заключил глава региона.