13 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от СOVID-19

Полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 свыше 13 тысяч жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона призвал псковичей записываться на вакцинацию от коронавируса по единому номеру 122 или через портал «Госуслуги». Также это можно сделать по номерам телефонов колл-центров и в регистратуре поликлинических отделений.

Всего в Псковской области работают более 30 пунктов вакцинации. Кроме того, привиться можно на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове. Вакцинация проходит ежедневно с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис.