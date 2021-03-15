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Общество / Здоровье

13 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от СOVID-19

15 марта 2021 года, 09:44

Полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 свыше 13 тысяч жителей Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона призвал псковичей записываться на вакцинацию от коронавируса по единому номеру 122 или через портал «Госуслуги». Также это можно сделать по номерам телефонов колл-центров и в регистратуре поликлинических отделений.

Всего в Псковской области работают более 30 пунктов вакцинации. Кроме того, привиться можно на втором этаже торгового центра «Империал» в Пскове.  Вакцинация проходит ежедневно с 10:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

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