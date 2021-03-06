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Общество

Псковичи могут сделать прививку от короронавируса в «Империале»

6 марта 2021 года, 10:52

Псковичи могут сделать прививку от короронавируса в ТЦ «Империал». Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, в торговом центре открылся пункт вакцинации от COVID-19.

В помещении имеется холодильное оборудование для хранения вакцины. Посетителей торгового центра информируют об открытом пункте вакцинации через систему оповещения.

Отметим, что такие пункты планируют открыть во всех торговых центрах города. По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, это зависит от того, насколько быстро площадки смогут организовать эту работу: они должны предоставить помещение, которое сначала должно пройти экспертизу на соответствие требованиям, поставить там холодильное оборудование. «Если спрос будет, то мы планируем во всех крупных торговых центрах открыть такие пункты. По крайней мере, силы и желание у нас есть, и компании в этом заинтересованы. Их сотрудники тоже прививаются», – рассказала председатель комитета по здравоохранению.

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