97 заболевших СОVID-19 и 147 выздоровевших добавилось в статистику Псковской области за сутки

22 ковидбольных выявили в Пскове (всего 11 тыс. 710), 17 - в Себежском районе (всего 494). По 12 человек заболели в Великих Луках (всего 5 тыс. 714(+12) и Псковском районе (всего 2 тыс. 717).

За сутки 4 марта в статистику Псковской области добавилось 97 заболевших СОVID-19 и 147 выздоровевших, написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Островском (всего 1 тыс. 630) и Плюсском (всего 469) районах COVID-19 диагностировали у 5 человек, в Стругокрасненском (всего 316) — у 4. По три пациента с коронавирусом зафиксировали в Новосокольническом (всего 825), Дедовичском (всего 644(+3), Печорском (всего 609), Куньинском (всего 302) и Пыталовском (всего 249) районах. В Гдовском районе (всего 440) заразились два человека, в Порховском (всего 1 тыс. 57), Бежаницком (всего 304) и Пушкиногорском (всего 279) — по одному.

Всего с начала пандемии подтвердилось 32 тыс. 463 случая СОVID-19.

21 тыс. 520 человек полностью излечились от этого заболевания. Умерли 175 жителей Псковской области.