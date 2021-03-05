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Общество / Здоровье

97 заболевших СОVID-19 и 147 выздоровевших добавилось в статистику Псковской области за сутки

5 марта 2021 года, 09:54

За сутки 4 марта в статистику Псковской области добавилось 97 заболевших СОVID-19 и 147 выздоровевших, написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

22 ковидбольных выявили в Пскове (всего 11 тыс. 710), 17 - в Себежском районе (всего 494). По 12 человек заболели в Великих Луках (всего 5 тыс. 714(+12) и Псковском районе (всего 2 тыс. 717).

97 заболевших СОVID-19 и 147 выздоровевших добавилось в статистику Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора псковской области Михаила Ведерникова

В Островском (всего 1 тыс. 630) и Плюсском (всего 469) районах COVID-19 диагностировали у 5 человек, в Стругокрасненском (всего 316) — у 4. По три пациента с коронавирусом зафиксировали в Новосокольническом (всего 825), Дедовичском (всего 644(+3), Печорском (всего 609), Куньинском (всего 302) и Пыталовском (всего 249) районах. В Гдовском районе (всего 440) заразились два человека, в Порховском (всего 1 тыс. 57), Бежаницком (всего 304) и Пушкиногорском (всего 279) — по одному.

Всего с начала пандемии подтвердилось 32 тыс. 463 случая СОVID-19. 

21 тыс. 520 человек полностью излечились от этого заболевания. Умерли 175 жителей Псковской области. 

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