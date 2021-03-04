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Общество / Здоровье

В Псковской области открыты 32 пункта вакцинации от COVID-19

4 марта 2021 года, 17:21

В Псковской области открыты 32 пункта вакцинации от COVID-19, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 4 марта.

В Псковской области открыты 32 пункта вакцинации от COVID-19

«Мы на этом не останавливаемся», - заявила Марина Гаращенко и добавила, что со временем в регионе появятся новые точки вакцинации. Также гостья эфира напомнила про выездную вакцинацию в мобильных пунктах. По ее мнению, последний вариант является наиболее эффективным для отдаленных районов.

«На сегодняшний день поступило уже более 20 тысяч доз вакцины. План привить 60% в регионе – это более 300 тысяч», - отметила председатель профильного комитета.

Вакцина поступает в региона два-три раза в неделю небольшими партиями и контролируется на федеральном уровне, рассказала спикер. Каждый регион имеет свою логистику и отвечает за оптимальную доставку вакцины. При получении партии, как отметила Гаращенко, необходимо её быстро израсходовать.

«Если мы будем двигаться логично по отношению к поставкам, то и охватим именно тот пул населения, который будет требоваться на тот период», - заключила Марина Гаращенко.

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