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Общество

Михаил Ведерников поручил руководству Пскова серьезно подходить к контролю за уборкой города

1 марта 2021 года, 22:58

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил руководству Пскова серьезно подходить к контролю за уборкой города. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, губернатор раскритиковал работу по уборке улиц и дворов на совещании по подготовке улично-дорожной сети регионального центра к весенне-летнему периоду.

По его словам, мусор повсюду: вдоль основных дорог, во дворах. «Очевидно, что и управляющие компании, и подрядные организации со своей работой не справляются. Со стороны пдминистрации Пскова должного контроля не происходит», — отметил он. Глава региона добавил, что жители жалуются на плохую уборку города в социальных сетях.

И.п. главы администрации города Пскова Александр Коновалов с замечаниями согласился. По его словам, подрядные компании обладают недостаточными мощностями для полноценной организации работы. В городе работает около 45 единиц техники, свыше 95 механизаторов и порядка 50 уличных рабочих.

Также Михаил Ведерников обратил внимание на низкое качество работы управляющих компаний. «Мы много сил и средств тратим на то, чтобы привести город в порядок: восстанавливаем объекты культурного наследия. Беспрецедентное количество средств направляется на приведение в порядок дорожной сети. Мало регионов могут похвастаться такой федеральной поддержкой. Обидно, когда такие вещи перечеркивают ту огромную работу, которую мы все вместе делаем», — сказал он.

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