В Псковскую область поставлено около 20 тыс доз вакцины от коронавируса

В Псковскую область поставлено около 20 тыс доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, первым компонентом препарата привились уже около 13 тысяч псковичей. Вакцинацию вторым компонентом препарата прошли порядка 2 тысяч человек.

В Псковской области действует 27 прививочных пунктов. Также в некоторых медицинских организациях созданы условия для транспортировки препарата и организации выездной вакцинации.

В Псковской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация от коронавируса проводится по предварительной записи: по номеру единой службы «122», по номерам телефонов колл-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».