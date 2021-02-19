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Общество

В Псковскую область поставлено около 20 тыс доз вакцины от коронавируса

19 февраля 2021 года, 20:17

В Псковскую область поставлено около 20 тыс доз препарата «Гам-Ковид-Вак». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, первым компонентом препарата привились уже около 13 тысяч псковичей. Вакцинацию вторым компонентом препарата прошли порядка 2 тысяч человек.

В Псковской области действует 27 прививочных пунктов. Также в некоторых медицинских организациях созданы условия для транспортировки препарата и организации выездной вакцинации.

В Псковской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация от коронавируса проводится по предварительной записи: по номеру единой службы «122», по номерам телефонов колл-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

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