70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 16 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «Сохраняется тенденция к снижению динамики распространения заболевания», - подчеркнул он.

Так, в Пскове (всего 11 тыс. 222) подтвердилось 19 новых случаев заболевания. В Новосокольническом районе (всего 782) заболели 7 человек, в Великих Луках (всего 5 тыс. 565), Псковском (всего 2 тыс. 615) и Гдовском (всего 420) районах – по 6. В Великолукском (всего 719) и Порховском (всего 982) районах добавилось по 5 заболевших, в Плюсском (всего 430) – 4, а в Пустошкинском (всего 265) – 3. По 2 инфицированных зафиксировали в Себежском (всего 428), Пыталовском (всего 224) и Красногородском (всего 183) районах, по 1 - в Островском (всего 1 тыс. 514), Печорском (всего 588) и Палкинском (всего 334).

За сутки в Псковской области тестирование прошли 1 тыс. 153 пациента. Всего с начала пандемии было проведено 264 тыс. 441 исследований.

Коронавирус подтвердился у 30 тыс. 993 человек. 19 тыс. 934 жителя региона уже излечились от этого заболевания. В частности, 16 февраля из псковских медучреждений после коронавируса выписали 107 человек.

Умерли 157 жителей региона.