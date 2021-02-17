Боксёр из Пскова Артур Акавов на ринге в США встретится с олимпийским призёром из Бразилии

Двукратный претендент на чемпионский титул в среднем весе, пскович Артур Акавов проведёт бой с призёром Олимпийских Игр 2012 года из Бразилии Эскива Фалькао. Поединок состоится на арене MGM в Лас-Вегасе США 20 февраля, сообщает Fightnews.info.

Бой пройдёт в рамках боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank.

Артур Акавов последний раз за титул чемпиона в среднем весе боролся в январе 2019 года. Однако, уступил американцу Деметриусу Андрейде. После россиянин провел только один поединок с латвийским боксёром Сергеем Мелисом, которого он победил в пятом раунде.

Фалькао за период пандемии два раза выступил на своей родине. Оба боя он выиграл досрочно.