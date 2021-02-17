Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт / Соревнования

Боксёр из Пскова Артур Акавов на ринге в США встретится с олимпийским призёром из Бразилии

17 февраля 2021 года, 09:25

Двукратный претендент на чемпионский титул в среднем весе, пскович Артур Акавов проведёт бой с призёром Олимпийских Игр 2012 года из Бразилии Эскива Фалькао. Поединок состоится на арене MGM в Лас-Вегасе США 20 февраля, сообщает Fightnews.info.

Боксёр из Пскова Артур Акавов на ринге в США встретится с олимпийским призёром из Бразилии

Бой пройдёт в рамках боксерского вечера от промоутерской компании Top Rank.

Артур Акавов последний раз за титул чемпиона в среднем весе боролся в январе 2019 года. Однако, уступил американцу Деметриусу Андрейде. После россиянин провел только один поединок с латвийским боксёром Сергеем Мелисом, которого он победил в пятом раунде.

Фалькао за период пандемии два раза выступил на своей родине. Оба боя он выиграл  досрочно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В 2021 году финансирование газификации регионов будет увеличено вдвое
Более 3 млн рублей перечислены семьям погибших псковских военнослужащих и сотрудников ОВД
В Пскове задержали мужчину, совершившего серию разбоев
Центральный рынок Пскова поменял статус
«ПсковАгроИнвест» при поддержке Россельхозбанка реализует стратегический для Псковской области проект
В Псковской области задержали мошенников, причастных к крупной афере с маткапиталом
В псковском онкодиспансере началась пусконаладка линейного ускорителя
Определен подрядчик для строительства выставочного комплекса парка «Россия — моя история» в Пскове
Псковские профсоюзы поддержали резолюцию круглого стола по решению проблем легкой промышленности

Комментарии

Авторизация
No comments
Как стать железным человеком

Спорт
10 сентября 10:00

Как стать железным человеком

Псковский участник соревнований по триатлону рассказал о сложных и страшных моментах гонки
Поплыли!

Спорт / Визит
8 июля 14:00

Поплыли!

Президент Федерации гребного спорта рассказал о будущем этой дисциплины в Псковской области
Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Спорт
26 апреля 11:43

Эстафета «Псковской правды» из-за коронавируса пройдет в форме флэшмоба

Традиция, которой уже 75 лет, не прервется